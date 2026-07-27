Sport· 1 min citire

Fotbal: FCSB a câștigat la Miercurea Ciuc, 2-0 cu FK Csikszereda

Victorie pentru FCSB. Foto: FK Csíkszereda/Facebook

Victorie pentru FCSB. Foto: FK Csíkszereda/Facebook

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 08:31
Sursărealitatea.net

FCSB a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, la Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.

Risto Radunovic a deschis scorul (3) cu un șut de la 20 de metri, iar Dennis Politic a marcat celălalt gol al bucureștenilor (16), cu un șut din marginea careului, deviat de Raul Palmeș.

AFK Csikszereda - FC FCSB 0-2 (0-2), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc
Au marcat: Risto Radunovic (3), Dennis Politic (16).
Arbitru: Viorel Flueran (Craiova); arbitri asistenți: Alexandru Adrian Filip (Constanța), Florin Ionuț Iftode (Galați); al patrulea oficial: George Cătălin Găman (Craiova)
Observatori: Cristian Nica (Ploiești) - CCA, Bogdan Buhuș (Bârlad) - LPF
Arbitru video: Adrian Sorin Costreie (Buftea); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanța)

AGERPRES

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

AFK CsikszeredaFCSBfotbalsportsuperliga

Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe