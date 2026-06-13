Sfaturi de la Poliția de Frontieră pentru concedii fără stres: La ce trebuie să fii atent când ieși din țară

Publicat 13 iun. 2026, 17:03 Sursă realitatea.net

Odată cu startul sezonului estival, traficul la granițe și pe aeroporturi a explodat. Pentru a evita aglomerația și cozile interminabile, Poliția de Frontieră le recomandă românilor să își verifice din timp actele de călătorie și să consulte condițiile de intrare din statele de destinație înainte de a pleca la drum.

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