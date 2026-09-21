Rușii, atrași la vot cu mașini și apartamente. Ce arată prezența la urne despre războiul din Ucraina

Alegerile parlamentare din Rusia s-au încheiat cu victoria partidului lui Vladimir Putin, Rusia Unită, care a obținut peste 57% din voturile exprimate.
Dincolo de rezultat, Kremlinul a urmărit atent și participarea la scrutin, în condițiile în care prezența la urne este considerată un posibil indicator al atitudinii populației față de războiul din Ucraina. Autoritățile au folosit inclusiv tombole cu apartamente și mașini pentru a încuraja participarea.
Premii pentru cei care votează
Pentru a crește prezența la urne, autoritățile ruse au apelat la mai multe metode de mobilizare. Printre acestea s-au numărat tombole în care alegătorii puteau câștiga apartamente sau autoturisme.
Au existat, de asemenea, relatări privind presiuni asupra unor angajați din instituțiile statului pentru a participa la vot. Organizații și analiști independenți au semnalat în ultimii ani folosirea resurselor administrative pentru mobilizarea electoratului.
Prezența, urmărită de Kremlin
La închiderea urnelor, autoritățile ruse au anunțat o prezență de peste 56%, iar alte estimări au indicat ulterior aproape 59%. Pentru Kremlin, participarea este importantă deoarece scrutinul este prezentat drept o expresie a susținerii populației pentru direcția politică a țării și pentru războiul din Ucraina.
În același timp, alegerile s-au desfășurat într-un context în care formațiunile care se opun explicit războiului au avut acces foarte limitat la competiția electorală. Partidul liberal Iabloko a fost exclus de pe lista federală, iar mai mulți politicieni și activiști anti-război se află în exil sau în detenție.
Cozi la secții și probleme cu votul electronic
În ultima zi a scrutinului, la unele secții din Moscova s-au format cozi după ce alegătorii au fost îndrumați către votul electronic, în loc să primească buletine pe hârtie. Unii dintre ei au refuzat varianta online și au așteptat să voteze fizic.
Autoritățile au anunțat și atacuri informatice asupra sistemului de vot electronic, susținând că acestea nu au reușit să compromită procesul electoral.
Războiul a ajuns și la Moscova
Ultima zi de vot a coincis cu un amplu atac ucrainean cu drone asupra Moscovei și regiunii din jurul capitalei. Au fost vizate infrastructuri și obiective energetice, iar o dronă a lovit un bloc de locuințe. Autoritățile ruse au raportat victime și pagube materiale.
În acest context, alegerile au oferit Kremlinului ocazia de a prezenta un rezultat electoral favorabil, în timp ce participarea la vot și modul în care populația a fost mobilizată rămân subiecte analizate separat de rezultatul oficial.