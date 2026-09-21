Advertising
Social· 1 min citire
6.000 de pui de nisetru au ajuns în Dunăre, la Gruia
6.000 de pui de nisetru în Dunăre
Publicat21 sept. 2026, 10:26
Sursărealitatea.net
O nouă generație de nisetri începe călătoria în Dunăre: 6.000 de pui eliberați la Gruia.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:55Anchetă la Slatina după descoperirea unor saci cu cadavre din perioada pandemiei. Ce susține primarul
- 15:01Amendă uriașă pentru Google: 403 milioane de euro. Cum ar fi fost gestionate datele de localizare ale utilizatorilor
- 14:46România, printre țările UE în care au scăzut zborurile comerciale în august 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News