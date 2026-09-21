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Vreme mai rece de astăzi. COD GALBEN de vânt puternic
Prognoza meteo ANM
Publicat21 sept. 2026, 07:51
Sursărealitatea.net
Meteorologii anunță și ploi în mai multe zone ale țării.
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