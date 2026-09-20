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Loto 20 septembrie: Au fost extrase numerele câștigătoare la tragerile de duminică
Loto
Duminică, 20 septembrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
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