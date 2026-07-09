Doliu uriaș în lumea muzicii. Bonnie Tyler a murit, la vârsta de 75 de ani

Publicat 9 iul. 2026, 12:53 Sursă realitatea.net

Doliu uriaș în lumea muzicii, după anunțul morții lui Bonnie Tyler, la vârsta de 75 de ani. În primăvară, renumita cântăreață a suferit o serie de complicații după o operație de urgență în Portugalia.

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