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Ofertă de nerefuzat la Hunedoara. Florin Maxim a semnat un nou contract cu o clauză de reziliere colosală

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 14 sept. 2026, 13:40

Corvinul a decis să securizeze poziția antrenorului, majorând substanțial suma necesară pentru o eventuală despărțire prematură.

Conducerea clubului Corvinul Hunedoara a făcut o mișcare strategică importantă pentru viitorul echipei, oferindu-i antrenorului Florin Maxim o nouă înțelegere contractuală. În urma interesului arătat de alte formații din peisajul fotbalului românesc, hunedorenii au decis să acționeze rapid și să asigure stabilitatea pe banca tehnică printr-o „clauză-beton”.

Un nou acord și o sumă uriașă

Prin noul contract semnat între cele două părți, clauza de reziliere a lui Florin Maxim a suferit o modificare majoră. Dacă în vechea înțelegere aceasta era stabilită la 100.000 de euro, acum suma a fost triplată, ajungând la 300.000 de euro. Această cifră considerabilă reprezintă garanția clubului în fața oricărei posibile oferte pentru tehnician.

Primarul Hunedoarei, Dan Bobouţanu, a confirmat faptul că viitorul lui Maxim rămâne legat de Corvinul.

”I-am propus şi o mărire a clauzei. Am discutat cu impresarul lui, cu Bogdan Apostu. Acesta a fost de acord să-i mărim clauza, Florin Maxim a fost şi el de acord. Urmează să se oficializeze prin actele scrise în Adunarea generală.

A fost de acord cu mărirea clauzei, să nu mai existe discuţii, să fie securizat postul lui, până la urmă. Că pentru el o facem.

Corvinul nu i-a oferit nu ştiu ce, pe lângă un salariu. El a oferit foarte mult: câştigarea Cupei României este un trofeu important, calificarea în cupele europene, promovările succesive, readucerea în mentalul colectiv a acestui brand i se datorează în foarte mare măsură. Am zis, Florine, să te securizezi tu pe tine. Că cine ştie cine mai vine pe la club şi-i trece ceva prin cap. Şi dacă-i trece, să scoată banii din buzunar”, a declarat Bobouţanu pentru PrimaSport.

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