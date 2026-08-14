Actualitate· 2 min citire

Șumudică, din nou în Gruia! CFR Cluj a făcut anunțul oficial

Marius Ș

Marius Ș

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 20:57

Marius Șumudică este din nou antrenorul lui CFR Cluj. Clubul din Gruia a anunțat oficial vineri revenirea tehnicianului pe banca echipei, la doar câteva zile după despărțirea de portughezul Antonio Folha.

„Începând de astăzi, Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei noastre!”, a transmis CFR Cluj în anunțul oficial.

Șumudică revine astfel la formația ardeleană după primul său mandat din 2021. Atunci, tehnicianul a condus echipa în 15 partide, obținând nouă victorii și contribuind la calificarea CFR-ului în grupele Conference League.

Revenirea vine după o perioadă agitată pentru CFR Cluj. Clubul s-a despărțit în urmă cu doar patru zile de Antonio Folha, care fusese numit antrenor cu aproximativ două luni înainte.

Pentru Șumudică este o nouă oportunitate de a demonstra la CFR Cluj, după ce primul său mandat s-a încheiat în august 2021, în urma eliminării din Europa League în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad.

De-a lungul carierei, tehnicianul a mai pregătit formații precum Rapid, Astra Giurgiu, Gaziantep, Kayserispor, Al-Raed și Al-Shabab. Cea mai importantă performanță din România a obținut-o cu Astra Giurgiu, alături de care a câștigat titlul de campion în sezonul 2015-2016.

Șumudică revine la CFR într-un moment în care echipa are nevoie de stabilitate și rezultate, iar conducerea clubului speră ca experiența tehnicianului să producă rapid o schimbare.

Noul antrenor are acum misiunea de a redresa echipa și de a readuce CFR Cluj în lupta pentru obiectivele importante ale sezonului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

marius sumudicacfr cluj

Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe