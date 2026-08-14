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Politica· 1 min citire
Exclusiv Realitatea Plus: Mai mult de o treime dintre angajații de la stat rămân cu veniturile înghețate – Ministerul Muncii
Publicat14 aug. 2026, 12:09
Actualizat14 aug. 2026, 12:11
SursăRealitatea.net
Realitatea Plus a obținut, în exclusivitate, date de la Ministerul Muncii despre veniturile care vor rămâne blocate pe o perioadă de cinci ani! 36% dintre angajații de la stat vor avea veniturile înghețate în noua lege. Sindicatele spun că acest lucru va duce la scăderea puterii de cumpărare. Ministerul Muncii explică și cum se vor acorda acele sume compensatorii pentru cei care pierd în funcție de noua grilă. Spre exemplu, un consilier cu grad profesional principal care are acum 10.000 de lei, va avea în noua lege puțin peste 8.700 de lei și va primi suma tranzitorie.
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