Advertising
Politica· 1 min citire
ORA 20:00 - GEORGE SIMION, ÎN DIRECT LA REALITATEA PLUS. PE CINE SUSȚINE LA PRIMĂRIA CAPITALEI?
ORA 20:00 - GEORGE SIMION, ÎN DIRECT LA REALITATEA PLUS. PE CINE SUSȚINE LA PRIMĂRIA CAPITALEI?
George Simion, liderul suveraniștilor, va transmite, la Realitatea Plus, un mesaj de susținere din partea partidului AUR pentru candidatul la Primăria Capitalei.
Citește și
- 22:01Nicușor Dan, după consultările cu liderii politici: ”Se conturează varianta unui guvern minoritar”
- 17:37Negocieri la Cotroceni. Ce variante ar putea alege președintele Nicușor Dan pentru noul guvern
- 16:52Victor Ponta, propus din nou pentru funcția de premier de către alianța „Uniți pentru România”
- 16:19Călin Georgescu intervine în ziua consultărilor cruciale. ”Un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News