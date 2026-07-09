Rareș Bogdan, atac dur la adresa lui Bolojan: „S-a legat de scaunul de la Palatul Victoria”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 9 iul. 2026, 09:28

Europarlamentarul Rareș Bogdan rupe tăcerea. Acesta l-a atacat pe Ilie Bolojan, afirmând că „s-a legat de scaun, și-a pus cheia la gât și refuză să părăsească Palatul Victoria”. Bogdan a dezvăluit, în exclusivitate pentru Realitatea Plus, că marele câștigător de pe urma deciziilor lui Bolojan este AUR. În plus, europarlamentarul a adăugat că dacă social-democrații votează un guvern condus de un liberal, nu va mai fi nicio problemă cu rezoluțiile anti-PSD.

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