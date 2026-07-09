Afacerea în care Gabi Mureșan a investit peste 500.000 de euro după ce s-a retras din fotbal

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, Gabi Mureșan și-a împărțit timpul între viața publică din comuna Apold, unde a ajuns primar, și un proiect în care a investit peste jumătate de milion de euro.
Fostul internațional român a ales să dezvolte o afacere chiar în satul său natal, aflat la aproximativ 15 kilometri de Sighișoara. Totul a pornit de la o casă săsească abandonată, cumpărată inițial dintr-un motiv cu totul diferit.
O clădire aflată în paragină a fost transformată într-o pensiune
În timp, vechea proprietate a devenit pensiunea Casa Trappold, un loc care a început să atragă turiști din toate colțurile țării.
Gabi Mureșan spunea că, în momentul în care a cumpărat imobilul, nu se gândea deloc la o afacere în turism și nici la amenajarea unor spații de cazare.
„Nu m-am gândit la pensiune, inițial. Am cumpărat casa asta săsească în urmă cu 6-7 ani. Era în paragină și avea o cramă. Am luat-o pentru cramă și-am început s-o amenajez mai mult pentru mine și pentru prieteni, să avem unde bea un vin bun, nu m-am gândit să fac loc de cazare”, declara el în 2020.
Ce îi aștepta pe turiști la Casa Trappold
Pensiunea a fost gândită în special pentru familii și grupuri de prieteni care își doreau să petreacă mai multe zile într-o zonă liniștită din Transilvania.
Conform listării pe airbnb, proprietatea dispune de spații pentru grătar, o bucătărie tradițională dotată cu plită și cuptor pe lemne, precum și o curte amenajată cu piatră cubică.
Pentru copii au fost create zone speciale de recreere, cu teren pentru minifotbal, trambulină, leagăne, tobogane și căsuțe de joacă.
„Sunt și locuri pentru grătare, o bucătărie tradițională cu plită și cuptor pe lemne, grătar, iar o parte a curții e pavată cu piatră cubică. Exsistă și un loc de joacă amenajat pentru copii, cu porți de minifotbal, trambulină, leagăn și tobogan, căsuțe pentru cei mici”.
A preferat să piardă bani în pandemie
În perioada pandemiei, fostul mijlocaș explica faptul că a ales să limiteze numărul de turiști cazați, chiar dacă această decizie îi afecta încasările.
El spunea că sănătatea celor care îi treceau pragul era mai importantă decât profitul.
„Am avut acum un grup, de exemplu, și am închis patru camere pentru a fi doar ei. Se mănâncă doar afară, se servește afară, pe terase. Nici o activitate nu se ține la grămadă, înăuntru. Chiar dacă eu pierd, nu ne jucăm când e vorba de sănătate”.
Cariera din fotbal înainte de noua viață de antreprenor
Înainte de a se dedica administrației locale și afacerii din Apold, Gabi Mureșan a avut o carieră importantă în fotbalul românesc și în străinătate.
De-a lungul anilor, el a evoluat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș.
La echipa națională a României, fostul mijlocaș a strâns nouă selecții, înainte de a începe un nou capitol al vieții sale, departe de terenul de fotbal.