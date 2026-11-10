Jurnalistul Realitatea Plus, Ana Maria Păcuraru, detalii exclusive despre varianta de armistițiu propusă de SUA Rusiei și Ucrainei

Publicat 10 nov. 2026, 08:39 Sursă realitatea.net

Realitatea Plus a obținut, pe surse, detalii din briefingul pe care Casa Albă l-a susținut luni pentru presa acreditată, înaintea negocierilor care încep astăzi. Administrația Trump le-a cerut rușilor să accepte ca Statele Unite să ofere Ucrainei garanții de securitate după modelul articolelor 4 și 5 din Tratatul NATO, iar Alianța bord-atlantică să ofere, la rândul ei, aceleași garanții.

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