Rețeaua de magazine Flanco a fost vândută

Grupul elen PPC, prin subsidiara Kotsovolos, a confirmat achiziția retailerului electro-IT Flanco de la Iulian Stanciu pentru o sumă de 35 de milioane de euro. Tranzacția vizează preluarea a 150 de magazine și este estimată să se finalizeze până la sfârșitul anului 2026.
Grupul PPC, care a preluat în 2023 operațiunile Enel din România, a semnat un acord pentru achiziția retailerului Flanco. Achiziția se realizează prin intermediul companiei Kotsovolos, subsidiară deținută integral de grupul elen, și vizează preluarea unui business cu o cifră de afaceri anuală de 269 de milioane de euro.
Flanco operează 150 de magazine în peste 100 de orașe, ocupând a doua poziție ca mărime pe piața rețelelor fizice de profil din România. Retailerul angajează peste 1.200 de persoane și dispune de o suprafață totală de vânzare de aproape 60.000 de metri pătrați, utilizând o platformă logistică de 37.500 de metri pătrați operată de un furnizor terț. Magazinele înregistrează anual peste 14 milioane de vizite din partea clienților.
Strategia de integrare a serviciilor energetice
Potrivit datelor comunicate de grup, magazinele fizice generează aproximativ 70% din vânzările pieței locale de electro-IT, evaluată la circa 3,6 miliarde de euro. Rețeaua Flanco acoperă peste 55% dintre gospodăriile din România.
Tranzacția se înscrie în strategia PPC pentru perioada 2026–2030, prin care grupul își extinde activitatea în Europa de Sud-Est. Obiectivul este combinarea vânzării de produse electronice și electrocasnice cu furnizarea de servicii și soluții energetice. PPC intenționează să utilizeze rețeaua Flanco pentru promovarea, distribuția și asistența tehnică a produselor precum panourile fotovoltaice, pompele de căldură și stațiile de încărcare pentru mașini electrice.
Grupul are în vedere dezvoltarea unor pachete care să combine electrocasnicele cu serviciile de furnizare a energiei. Acest model este deja implementat în Grecia prin intermediul Kotsovolos, retailerul de electronice și electrocasnice achiziționat anterior de PPC.
Potrivit acestuia, achiziția va accelera planurile de dezvoltare ale companiei în regiune, aducând grupului o rețea extinsă de magazine și experiența echipei locale.
Detalii financiare și juridice
Achiziția va fi finanțată integral din fondurile proprii ale Kotsovolos, fără contractarea unor credite. Finalizarea tranzacției este estimată până la sfârșitul anului 2026, fiind condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și de îndeplinirea celorlalte condiții convenite între părți.
PwC M&A Consulting Services a fost desemnat consultant financiar al Kotsovolos în această tranzacție, iar firma de avocatură Suciu Partners asigură consultanța juridică pentru cumpărător. Ziarul Financiar a relatat încă din 23 septembrie că grupul elen PPC se afla în discuții avansate pentru preluarea Flanco.