Ilie Bolojan, discuții decisive cu șefa Comisiei Europene pentru banii din PNRR: sunt în joc 231 milioane de euro

Sursă: realitatea.net

Negocieri disperate pentru sutele de milioane de euro din PNRR pe care România riscă să le piardă după întârzierile la reforma pensiilor speciale! Ilie Bolojan va merge pe 26 februarie la Bruxelles să se întâlnească cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, premierul va încerca să o convingă pe șefa Comisiei să nu ne taie cele 231 de milioane de euro după ce proiectul a trecut în final de CCR.

România se confruntă cu mai multe probleme în negocierile cu Comisia Europeană privind îndeplinirea jalonului legat de reforma inclusă în PNRR. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că, în ultima discuție cu comisarii europeni, aceștia au transmis că, în opinia lor, România a ratat jalonul deoarece reforma nu a fost adoptată în termenul stabilit. Negocierile continuă însă, în speranța obținerii unei derogări.

Există și opinii, inclusiv din interiorul PSD, potrivit cărora chiar și adoptarea la timp a proiectului nu ar fi fost suficientă pentru îndeplinirea jalonului, deoarece Comisia ar fi cerut măsuri mai dure, cu impact mai mare și aplicare mai rapidă decât cele prevăzute în actuala formă a reformei.

Bolojan merge să discute cu Ursula von der Leyen

O altă incertitudine este legată de aplicarea efectivă a legii, în condițiile în care magistrații au anunțat că ar putea contesta actul normativ în instanță. Printre opțiunile avute în vedere se numără și o sesizare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ceea ce ridică semne de întrebare privind durata de aplicare a reformei.

Săptămâna aceasta, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta situația PNRR, inclusiv reforma vizată și cele 231 de milioane de euro care depind în continuare de îndeplinirea jalonului.