MAE reacționează după explozia dronei din Galați: România cere Rusiei să oprească atacurile asupra Ucrainei

Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj ferm către Federația Rusă după incidentul grav produs în Galați, unde o dronă s-a prăbușit și a provocat răniți și pagube materiale. Autoritățile române au convocat ambasadorul rus la București și au cerut încetarea atacurilor asupra Ucrainei, subliniind că responsabilitatea pentru incident aparține exclusiv Moscovei.

Ambasadorul Rusiei, convocat de urgență la MAE

Din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul MAE pentru explicații privind incidentul produs în cursul dimineții.

Potrivit diplomației române , partea română a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian național și a evidențiat gravitatea evenimentului care a pus în pericol viața cetățenilor români.

Oficialii români au reiterat faptul că au avertizat în repetate rânduri autoritățile ruse cu privire la riscurile generate de escaladarea conflictului din Ucraina și de atacurile desfășurate în apropierea frontierelor NATO.

România: „Nu există dubii privind responsabilitatea Rusiei”

În cadrul discuțiilor, reprezentanții MAE au transmis că nu există nicio îndoială privind responsabilitatea Federației Ruse pentru incidentul produs pe teritoriul României.

Autoritățile române consideră că prăbușirea dronei este o consecință directă a operațiunilor militare desfășurate de Rusia împotriva Ucrainei și au calificat situația drept extrem de gravă din perspectiva securității regionale.

Se cere încetarea atacurilor asupra Ucrainei

Pe lângă protestul diplomatic formulat în urma incidentului de la Galați, România a solicitat Moscovei să înceteze atacurile împotriva Ucraina.

MAE a subliniat că aceste acțiuni au efecte directe asupra statelor din regiune și reprezintă încălcări grave ale normelor de drept internațional.

Potrivit ministerului, continuarea atacurilor asupra infrastructurii și obiectivelor din apropierea frontierelor europene generează riscuri majore pentru securitatea statelor vecine și a populației civile.

Consulul general al Rusiei la Constanța, declarat persona non grata

În cadrul convocării diplomatice, partea rusă a fost informată și despre măsurile adoptate de autoritățile române ca reacție la incident.

Astfel, România a decis declararea consulului general al Federației Ruse la Constanța drept persona non grata și i-a solicitat să părăsească teritoriul țării în termen de 72 de ore.

Totodată, autoritățile au dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din Constanța.

România își coordonează răspunsul cu NATO și Uniunea Europeană

Potrivit MAE, Bucureștiul va continua consultările cu partenerii săi din NATO și Uniunea Europeană pentru gestionarea consecințelor incidentului.

Ministerul Afacerilor Externe a reafirmat angajamentul României de a adopta toate măsurile necesare pentru protejarea securității naționale și consolidarea apărării pe flancul estic al Alianței.

Incidentul de la Galați reprezintă unul dintre cele mai grave episoade de securitate înregistrate pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina și a determinat reacții ferme atât la nivel național, cât și în cadrul structurilor euroatlantice.