Atac rusesc asupra Zaporojie și Kiev: cinci morți și 21 de răniți după lovituri cu rachete balistice

Publicat 11 aug. 2026, 08:08 Sursă Realitatea.net

Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite după ce Rusia a lansat, în noaptea de luni spre marți, atacuri asupra orașelor Zaporojie și Kiev.

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