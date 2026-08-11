ANAR: Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunțată față de estimări

Publicat 11 aug. 2026, 08:23 Sursă realitatea.net

Nivelul minim al apei în zona Cernavodă, care poate asigura funcționarea Centralei, este de -230 cm iar în acest moment nivelul apei în zonă este -227 cm, a anunțat, luni seara, Administrația Națională Apele Române.

Distribuie articolul