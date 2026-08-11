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Actualitate· 1 min citire
Continuă lucrările de dragaj pe Dunăre în aval de brațul Bala
Barje staționând pe Dunăre. Foto: Arhivă/ Agerpres
Publicat11 aug. 2026, 08:55
Sursărealitatea.net
Luni, Guvernul interimar a alocat aproximativ 5 milioane de lei fonduri suplimentare pentru lucrările urgente pe Dunăre, în contextul secetei hidrologice.
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