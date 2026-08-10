PNL este dispus să accepte un Guvern tehnocrat pe termen scurt, însă pune condiții dure (SURSE)

Partidul Național Liberal este pregătit să susțină varianta unui Executiv tehnocrat pentru depășirea impasului politic, însă le impune partenerilor de dialog un set de condiții extrem de severe. Potrivit unor surse din conducerea PNL, care au declarat pentru Realitatea Plus, liberalii vor ca depolitizarea să fie completă și să nu se limiteze doar la nivelul miniștrilor, ci să se extindă până la eșaloanele inferioare ale administrației centrale și locale.
Depolitizare de la premier până la nivelul deconcentratelor
Cerința centrală a liberalilor este ca viitoarea garnitură de la Palatul Victoria să nu aibă nicio legătură de partid. Măsura trebuie aplicată riguros atât la nivelul secretarilor de stat, cât și în conducerea agențiilor naționale, a instituțiilor deconcentrate și a prefecturilor. PNL exclude posibilitatea ca în aceste funcții să fie numite persoane apropiate politic de vreo formațiune.
În privința conducerii Executivului, PNL susține numirea unui prim-ministru tehnocrat. În cazul în care nu se va ajunge la un acord asupra unui profil 100% independent, liberalii sunt dispuși să acceptăm și varianta unui premier independent politic care să conducă această echipă.
Mandat limitat la șase luni și priorități bugetare clare
Formația liberală dorește ca noul Guvern să primească un mandat temporar, cu o durată inițială de doar jumătate de an. În acest interval, Executivul va funcționa pe baza unei foi de parcurs stricte, de la care nu va avea voie să devieze.
Principalele priorități asumate de la început trebuie să fie:
Elaborarea Bugetului de Stat: Construcția și aprobarea proiectului bugetar.
Tinta de deficit: Menținerea deficitului bugetar în limitele convenite cu Comisia Europeană.
Punct de cotitură pe cheltuieli: Controlul strict al cheltuielilor publice și blocarea oricăror excese bugetare.
Reevaluare politică după primul semestru de guvernare
La finalul celor șase luni de mandat, activitatea Executivului tehnocrat va fi supusă unei evaluări din partea formațiunilor politice care îl susțin în Parlament.
În cazul în care toate părțile vor fi de acord cu rezultatele obținute, cabinetul va putea continua administrarea țării. Totuși, prelungirea mandatului va fi condiționată de negocierea unui nou program de guvernare și de stabilirea unor noi obiective politice asumate clar de partide.