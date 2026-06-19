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Actualitate· 1 min citire
SURSE: Odeta Nestor, prietena lui Denise Rifai, la DNA
DNA
Publicat19 iun. 2026, 12:55
Sursărealitatea.net
Odeta Nestor, prietena lui Denise Rifai, a ajuns, vineri, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.
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