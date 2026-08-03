Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră în plină criză energetică: Există riscul închiderii Grupului 2 de la Cernavodă

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 13:12
Sursărealitatea.net

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține declarații de ultimă oră în plină criză politică și energetică.

Principalele declarații:

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