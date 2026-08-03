Ninel Peia: ROMÂNIA LA RĂSCRUCE! În căutarea unui nou proiect național

Există popoare pe care istoria le-a pus la încercare prin războaie devastatoare. Altele au fost lovite de foamete, de dictaturi sau de catastrofe naturale. Au existat națiuni care au trebuit să își reconstruiască orașele din ruine și să își refacă instituțiile aproape de la zero. România nu se află într-o asemenea situație. Nu trăim sub ocupație străină. Nu ieșim dintr-un război. Nu încercăm să supraviețuim unei catastrofe care să fi distrus temeliile statului. Și totuși, privind în jur, este greu să scapi de sentimentul că societatea românească poartă o oboseală profundă. Nu o oboseală fizică, ci una morală. Nu o lipsă de energie, ci o pierdere treptată a încrederii că putem construi împreună ceva durabil.

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