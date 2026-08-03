Alerte meteo de caniculă în aproape toată țara. COD ROȘU în 3 județe

Publicat 3 aug. 2026, 07:48 Sursă realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 2 august, ora 10:00 – 6 august, ora 10:00, care anunță persistența valului de căldură în mare parte a țării. Meteorologii avertizează asupra temperaturilor extreme, a disconfortului termic accentuat și a nopților tropicale care vor afecta atât regiunile vestice, cât și sudul și estul teritoriului în prima parte a săptămânii.

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