Planul PSD pentru debarcarea lui Bolojan. Negocieri pe ultima sută de metri, ce se pregătește

PSD lucrează la ultimele detalii ale planului prin care vrea să-l îndepărteze de la Palatul Victoria pe Ilie Bolojan. Potrivit unor surse, social-democrații au de gând să ceară demisia premierului, după consultarea internă din partid, iar dacă acesta refuză, să își retragă miniștrii din Guvern, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus.

În baza unor declarații publice și a unora obținute pe surse, Realitatea Plus a realizat planul pas cu pas ce ar putea duce la debarcarea lui ilie Bolojabdin fruntea guvernuluiu.

Pasul 1

- Luni, 20 aprilie: PSD votează retragerea sprijinului politic

- Ilie Bolojan primește ultimatum 72 de ore să demisioneze

Pasul 2

- Joi, 23 aprilie: PSD își retrage miniștrii din Guvernul Bolojan

- Ilie Bolojan poate conduce Guvernul încă 45 de zile

Pasul 3

- Miercuri, 13 mai: PSD votează moțiunea de cenzură depusă de opoziție sau poate depune propria moțiune de cenzură

- Încep negocierile pentru formarea unui nou Guvern

SURSA: Realitatea PLUS