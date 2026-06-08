MM Stoica a explodat după ce FCSB a ratat două transferuri importante: „Nu aruncăm cu banii!” Ce sume uriașe au cerut cluburile

FCSB continuă să caute variante pentru întărirea lotului înaintea noului sezon, însă două dintre țintele importante de pe lista clubului au ieșit, cel puțin pentru moment, din calcule. Deși conducerea este pregătită să investească pentru aducerea unor jucători valoroși, negocierile s-au blocat din cauza pretențiilor financiare considerate exagerate.

Mihai Stoica a explicat situația transferurilor lui Stefan Pirgic, de la Zeleznicar Pancevo, și Anderson Ceara, de la Csikszereda, precizând că FCSB nu este dispusă să accepte orice condiții doar pentru a finaliza mutările.

Oficialul roș-albaștrilor a subliniat că pe piață există cluburi cu resurse financiare mult mai mari și că FCSB nu va intra într-o competiție a ofertelor fără limite.

În plus, acesta a transmis că perioada de transferuri este încă lungă, iar formația bucureșteană nu simte presiunea de a închide rapid negocierile.

În ceea ce îl privește pe Anderson Ceara, Stoica a dezvăluit că oferta înaintată de FCSB a expirat și nu a fost acceptată de Csikszereda. Mai mult, oficialul susține că solicitările venite din partea clubului au depășit cu mult ceea ce consideră rezonabil, atât din punct de vedere financiar, cât și în privința clauzelor cerute.

Astfel, FCSB preferă să renunțe momentan la cele două piste și să caute alte soluții pentru consolidarea lotului, în loc să plătească sume pe care conducerea le consideră nejustificate.