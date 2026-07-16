Șofer elvețian, prins cu o armă și 1.000 de alice în mașină, pe autostrada A1

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 20:17

Un cetățean elvețian a fost oprit de polițiștii de frontieră pe A1, în județul Arad. În urma controlului, oamenii legii au descoperit o armă cu aer comprimat și aproximativ 1.000 de alice.

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