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Politica· 2 min citire
Trei consuli generali ai României, rechemați de urgență în țară. Ce li se reproșează
Trei consuli generali ai României, rechemați de urgență în țară
Guvernul a decis rechemarea în țară a trei consuli generali ai României, după ce Ministerul Afacerilor Externe a constatat că obiectivul pentru care au fost numiți nu a fost îndeplinit. Este vorba despre reprezentanții României din Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main.
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