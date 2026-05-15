Președintele Nicușor Dan exclude momentan scenariul unui Guvern condus de Sorin Grindeanu

Nicuşor Dan a declarat vineri că posibilitatea ca liderul PSD, Sorin Grindeanu, să fie desemnat premier rămâne, deocamdată, puțin probabilă.

„E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă. Majoritatea parlamentară - e o ipoteză, evident. (...) E o ipoteză”, a afirmat șeful statului într-o conferință de presă.

Întrebat despre o eventuală renominalizare a lui Ilie Bolojan în fruntea Executivului, Nicușor Dan a evitat să ofere un răspuns direct și a subliniat că prioritatea este evitarea unei noi crize politice.

„Nu o să dau răspunsuri particulare, ci o să dau doar răspunsuri generale şi un răspuns general este că nu aş vrea să numesc un Guvern care să nască o altă criză”, a spus președintele.

Nicuşor Dan a explicat că discuțiile cu partidele vor continua și că principala problemă rămâne identificarea unei majorități parlamentare stabile care să susțină viitorul Cabinet.

„Haideţi să ascultăm toate partidele, cu condiţionările fiecăruia dintre ele, şi, repet, întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea, indiferent de componenţa Guvernului, corespondenţă totală cu susţinerea parlamentară, minoritar, tehnocrat, care este majoritatea parlamentară care susţine acest Guvern?”, a declarat acesta.

Președintele a adăugat că responsabilitatea formării unei majorități funcționale aparține tuturor partidelor parlamentare.

„Avem toţi o responsabilitate de a guverna ţara asta şi faţă de această responsabilitate trebuie ca fiecare să se exprime. Răspunsurile de tip ‘îmi doresc ca’ trebuie să ţină cont de realitatea parlamentară”, a mai spus Nicuşor Dan.

Șeful statului a precizat că, în acest moment, există mai multe scenarii și variante aflate în discuție pentru formarea noului Guvern.