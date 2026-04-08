Interviu EXCLUSIV Ana Maria Păcuraru - Sara Qudah (CPJ): România intră în tiparul global al cenzurii administrative
Ana Maria Păcuraru
Într-un interviu exclusiv acordat de Sara Qudah jurnalistei Ana Maria Păcuraru, Directorul Regional al Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor atrage atenția că noile forme de cenzură nu mai sunt brutale, ci administrative, iar cazul Realitatea Plus ridică semnale de alarmă la nivel internațional, indicând că România se aliniază unui fenomen global îngrijorător.
Cenzura nu mai vine cu cătușe — vine cu decizii administrative. Închiderea Realitatea Plus intră acum în radarele internaționale. Sara Qudah, Director Regional al Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor - Cea mai importantă organizație mondială pentru apărarea libertății presei și siguranța reporterilor din zonele de conflict, avertizează: România face parte dintr-un tipar global periculos.
