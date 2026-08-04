Apele Române și Forțele Navale continuă lucrările pe Dunăre pentru creșterea nivelului apei

Operațiunile de intervenție de pe Dunăre continuă în ritm susținut, autoritățile încercând să redirecționeze o parte din debitul fluviului de pe brațul Bala spre Dunărea Veche pentru a crește nivelul apei cu până la 10–12 centimetri. Lucrările de dragaj sunt realizate de Administrația Fluvială a Dunării de Jos, cu sprijinul Forțelor Navale Române și sub coordonarea Administrației Naționale „Apele Române”.

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