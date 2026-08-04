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FCSB negociază plecarea lui Daniel Bîrligea

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Satu Mare
Scris de Realitatea de Satu Mare Publicat: 4 aug. 2026, 10:43

Gigi Becali a dezvăluit după FCSB – Farul 2-2, că Daniel Bîrligea ar putea pleca din Superliga în această vară.

”Două oferte am avut pentru el. N-am vrut să ştie presa, am negociat în secret. Dar să vedem dacă-l mai vor ăia care l-au văzut în seara asta. Două oferte de 5 milioane de euro, eu am cerut 6. Acum îl dau şi cu 5. Ăia acuma văd, au informaţii, că nu-s ca noi, au informaţii. Dar măcar să dea 5. Eu cred că un meci poate şterge o impresie bună. Când dormi pe teren, alergi ca melcul, te duci te distrezi pe teren, contează”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Patronul FCSB a mai spus că are nevoie de un atacant și ar fi interesat de fotbalistul lui U Cluja, Jovo Lukic.

”Atacant îmi trebuie 100%. (n.r. credeţi că îl puteţi lua pe Lukic de la „U” Cluj?) Stai să vedem mâine dacă pot să-l iau sau nu. Păi mâine mă interesez de Lukić, ce să fac, dacă n-am atacant!?”, a mai spus Becali.

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