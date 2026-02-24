Actualitate· 1 min citire

3 minori în stare gravă după un accident rutier produs la Satu Mare

24 feb. 2026, 13:29
Actualizat: 24 feb. 2026, 13:29
Accident grav în județul Satu Mare

Accident grav în județul Satu Mare

Articol scris de Realitatea de Satu Mare
Sursă: realitatea.net

Un accident rutier grav s-a produs marți între localitățile Corod și Culciu Mic, în urma coliziunii dintre două autoturisme. Din primele informații, cinci persoane au fost rănite, între care și 3 minori.

Potrivit informațiilor transmise de Detașamentul de Pompieri Satu Mare, la sosirea echipajelor de intervenție, o adolescentă de aproximativ 16 ani a fost găsită inconștientă.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de descarcerare grea și un echipaj EPA, toate aparținând Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Citește și:

Mai multe articole despre

accident, grav, minori, Satu Mare

Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate