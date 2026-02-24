3 minori în stare gravă după un accident rutier produs la Satu Mare

Articol scris de Scris de Realitatea de Satu Mare

Sursă: realitatea.net

Un accident rutier grav s-a produs marți între localitățile Corod și Culciu Mic, în urma coliziunii dintre două autoturisme. Din primele informații, cinci persoane au fost rănite, între care și 3 minori.

Potrivit informațiilor transmise de Detașamentul de Pompieri Satu Mare, la sosirea echipajelor de intervenție, o adolescentă de aproximativ 16 ani a fost găsită inconștientă. Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de descarcerare grea și un echipaj EPA, toate aparținând Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Mai multe articole despre accident , grav , minori , Satu Mare