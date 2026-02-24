Actualitate· 1 min citire

Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse din cauza lucrărilor

Autoritățile au anunțat restricții temporare de circulație pe „Podul Prieteniei” Giurgiu–Ruse, care leagă România de Bulgaria.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, măsura este aplicată pentru desfășurarea unor lucrări sau din motive de siguranță a traficului. Circulația se poate desfășura alternativ, pe o singură bandă, sau pot exista intervale în care traficul este oprit temporar, în funcție de tipul intervențiilor.

Șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare asupra condițiilor de trafic și să ia în calcul timpi suplimentari de așteptare la trecerea frontierei. „Podul Prieteniei” peste Dunăre face legătura între municipiul Giurgiu și orașul Ruse și reprezintă unul dintre principalele puncte rutiere de trecere între România și Bulgaria.

