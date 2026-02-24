Ediție explozivă „Lupta pentru România” în această seară de la ora 18.00
Lupta pentru România / Nicoleta Cone
Premierul Bolojan aruncă în aer toată România pentru a bloca și un ultim ajutor pentru românii suprataxați. Scandalul care poate rupe coaliția izbucnește în această seară de la ora 18.00.
În exclusivitate la „Lupta pentru România”, transmitem în direct circul din ședința de guvern în care se decide un ultim sprijin pentru milioane de oameni.
Ce va face Bolojan? Cât va mai rămâne la putere? Când vor crește TVA la 24%?
Profesorii care au format generații, polițiștii care îi protejează și pensionarii care le-au clădit țara amenință cu cea mai mare revoltă din sistem.
Ultima șansă din Parlament - cum pot scăpa românii de Bolojan. Toți ochii pe Nicoleta Cone într-o ediție explozivă Lupta pentru România. Suveraniștii au planul pregătit să le ia locul și să salveze țara. Nu ratați, vocea poporului se face auzită doar aici!
