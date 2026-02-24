„Reformele sărăciei” scot polițiștii în stradă: PROTEST de amploare de la ora 17.00, la ușa lui Bolojan
Protest de amploare al polițiștilor
Reformele sărăciei scot oamenii în stradă. Polițiștii protestează de la ora 17.00 chiar la ușa lui Ilie Bolojan. Aceștia au trimis o scrisoare deschisă guvernului, în care denunță măsurile luate de premier și cer o întâlnire de urgență cu acesta.
Totul a plecat de la articolul din noua lege a reformei administrației, și anume cel care privește creșterea vârstei de pensionare.
Angajații din apărare și ordine publică susțin că acesta este neconstituțional și că reprezintă o nedreptate la adresa lor. Totuși, nu este singurul motiv care i-a făcut pe oamenii legii să iasă în stradă. Un jandarm de doar 40 de ani a murit în timpul serviciului.
Sindicaliștii au reacționat dur și au transmis: „În timp ce colegii noștri cad la datorie, Ilie Bolojan vorbește despre creșterea vârstei de pensionare. Pentru cine? Pentru cei care își riscă viața zilnic? ”
Citește și:
- 16:24 - Alexandra Păcuraru, atac devastator la rezista Țoiu și Bolojan: „Statul român a eșuat. Nu au empatie și sunt incapabili îi aducă în siguranță pe românii noștri înapoi acasă”
- 16:12 - Avertisment MAE: „Români blocați în străinătate din cauza conflictului cu Iran. Apelați urgent la consulate”
- 15:47 - ISRAEL: Cel puţin 15 răniţi, într-un atac cu rachetă la Beer Sheva
- 15:44 - Ministrul de Externe anunță că 14.000 de cetăţeni români se află în Emiratele Arabe Unite
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News