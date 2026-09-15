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Peluza Nord, reacție dură după scuzele lui Marius Șumudică: „Nu este și nu va fi o variantă pentru banca FCSB”

Marius Șumudică

Marius Șumudică

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 sept. 2026, 19:48

Marius Șumudică a încercat să facă pace cu suporterii FCSB după anii de conflict cu galeria roș-albastră, însă gestul său nu a schimbat poziția Peluzei Nord.

Antrenorul lui CFR Cluj și-a cerut public scuze pentru jignirile adresate în trecut fanilor, în contextul în care Gigi Becali și-a exprimat dorința de a-l aduce pe banca FCSB. Galeria a transmis însă că Șumudică nu este acceptat și că nu există loc pentru negocieri pe acest subiect.

Șumudică și-a cerut scuze

Marius Șumudică a făcut un pas către suporterii FCSB după mai multe momente tensionate din trecut. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a spus că regretă jignirile adresate fanilor și că nu mai este persoana de acum câțiva ani.

Gestul său a venit după ce Gigi Becali a recunoscut că și-ar dori ca Șumudică să preia echipa și i-a transmis tehnicianului că trebuie să discute cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.

Galeria nu acceptă împăcarea

Răspunsul Peluzei Nord a fost însă fără echivoc. Galeria susține că scuzele lui Șumudică nu schimbă poziția pe care a adoptat-o și că nu dorește niciun proces de negociere privind instalarea sa pe banca FCSB.

Într-un comunicat, suporterii au precizat că nu așteaptă scuze din partea antrenorului și nu sunt interesați de noi declarații sau împăcări publice.

„Nu este o negociere”

Peluza Nord consideră că subiectul Șumudică la FCSB trebuie închis. Galeria a transmis că Marius Șumudică „nu este și nu va fi” o variantă acceptabilă pentru banca echipei, iar această poziție nu este una supusă negocierii.

Mesajul vine la doar o zi după ce antrenorul și-a prezentat scuzele public și încearcă să pună capăt conflictului cu suporterii.

Becali îl vrea pe banca FCSB

Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că îl apreciază pe Marius Șumudică și că l-ar dori antrenor la FCSB. Finanțatorul echipei a precizat însă că, în această situație, va ține cont de poziția galeriei.

Becali a spus că Gheorghe Mustață este persoana cu care Șumudică trebuie să discute pentru a încerca să obțină acceptul suporterilor. La meciul FCSB - Petrolul, galeria și-a manifestat deja opoziția față de tehnician, scandând împotriva lui înaintea partidei.

Poziția galeriei rămâne neschimbată

Deși Șumudică a încercat să reducă tensiunile și să își schimbe imaginea în fața fanilor roș-albaștri, comunicatul Peluzei Nord arată că ruptura este în continuare profundă.

Pentru moment, varianta Marius Șumudică la FCSB pare blocată de opoziția galeriei, chiar dacă Gigi Becali continuă să îl considere o soluție pentru banca tehnică.

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