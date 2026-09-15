CFR Călători ar putea trage trenurile pe dreapta

Sindicaliștii avertizează asupra blocajului financiar din cauza lipsei unui buget aprobat
De 257 de zile, CFR Călători funcționează fără un buget aprobat. Sindicatele avertizează clar că trenurile ar putea fi oprite din cauza lipsei de fonduri.
Compania de stat CFR Călători se confruntă cu un blocaj financiar fără precedent în acest an. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a tras un semnal de alarmă serios cu privire la faptul că, la 257 de zile de la începutul anului, principalul operator feroviar de călători din România nu are încă un buget de venituri și cheltuieli aprobat.
Documentul vital pentru funcționarea companiei a trecut de Ministerul Transporturilor, dar a rămas blocat la Ministerul Finanțelor. Sindicaliștii se întreabă retoric dacă la mijloc este vorba despre incompetență, nepăsare sau alte interese ascunse. Reprezentanții angajaților atrag atenția că depășirea termenului legal de 150 de zile blochează efectiv finanțarea serviciului public de transport feroviar.
Fără bani pentru operațiunile de bază
Reprezentanții federației sindicale au explicat că lipsa bugetului nu este doar o problemă de procedură birocratică, ci o criză care afectează direct operațiunile zilnice. Fără această aprobare, compania nu mai dispune de fondurile necesare pentru a achita energia electrică, motorina, piesele pentru reparații, materialele de bază și chiar salariile angajaților.
În aceste condiții, concluzia este una sumbră: dacă situația nu va fi remediată de urgență prin deblocarea finanțării de către Ministerul Finanțelor, circulația trenurilor va fi pur și simplu oprită. Sindicatele consideră inacceptabil ca România să se laude cu investiții majore în infrastructură, în timp ce operatorul național este administrat din criză în criză. Astfel, zecile de mii de călători care folosesc zilnic trenul ar putea avea de suferit din cauza indeciziei.