Negocieri pentru noul Guvern: ce propun PSD, PNL, USR și UDMR și pe cine ar putea desemna Nicușor Dan

România se află din nou în fața unei decizii privind formarea unui nou Guvern, după luni de blocaj politic. Președintele Nicușor Dan analizează mai multe formule și ar putea desemna joi un nou candidat pentru funcția de premier.
PSD, PNL, USR și UDMR au însă poziții diferite privind viitoarea majoritate și structura Executivului, iar negocierile pentru obținerea voturilor necesare în Parlament continuă.
PSD vrea să intre la guvernare
Social-democrații au decis să își asume participarea la viitorul Executiv, chiar dacă în acest moment nu au suficiente voturi pentru a garanta învestirea unui guvern.
Sorin Grindeanu este una dintre variantele luate în calcul pentru funcția de premier. O altă posibilitate discutată în interiorul PSD este susținerea unui premier independent, în condițiile în care partidul încearcă să revină la guvernare fără să renunțe la propriile condiții politice. PSD nu susține însă un Cabinet în care să nu aibă un rol direct.
PNL și USR vor opoziție
PNL și USR au adoptat o poziție diferită față de social-democrați.
Liberalii și reprezentanții USR nu doresc, în actuala formulă, să intre într-un guvern alături de PSD. În negocierile anterioare au fost discutate inclusiv variante de guvern minoritar, cu susținere parlamentară din partea celorlalte formațiuni.
PNL își dorește un Executiv care să continue politicile economice și măsurile începute în perioada guvernării Bolojan, în timp ce USR a transmis că nu va susține un guvern controlat de PSD.
UDMR vede mai multe scenarii
UDMR este dispus să susțină mai multe formule, în funcție de premierul desemnat și de acordul politic negociat.
Una dintre variante este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut din Parlament de PSD. O altă formulă presupune un guvern monocolor PSD, sprijinit de PNL și UDMR.
A treia variantă ar fi refacerea unei formule apropiate de vechea coaliție, cu PSD, PNL, UDMR și reprezentanții minorităților. Kelemen Hunor a apreciat că aceasta ar oferi o majoritate mai stabilă.
Nicușor Dan caută o soluție care să treacă de Parlament
Președintele nu vrea doar să desemneze un premier, ci urmărește ca persoana nominalizată să aibă șanse reale de a forma Guvernul și de a obține votul de învestitură.
În ultimele zile au fost vehiculate mai multe profiluri pentru funcția de premier, inclusiv un independent cu experiență economică. Surse politice au indicat că șeful statului analizează și această variantă, în condițiile în care partidele nu au reușit să ajungă la un acord asupra unei formule comune.
Negocierile durează de luni
Criza politică s-a prelungit după ce mai multe propuneri de premier nu au reușit să coaguleze o majoritate parlamentară. Eugen Tomac a renunțat la mandat după ce nu a reușit să strângă sprijinul necesar, iar ulterior Adrian Veștea a fost desemnat premier, dar Guvernul său nu a primit votul de încredere al Parlamentului.
Blocajul a împiedicat instalarea unui Executiv cu puteri depline, iar presiunea asupra partidelor a crescut pe măsură ce România se apropie de adoptarea bugetului pentru 2027.
O nouă desemnare, tot mai aproape
Nicușor Dan a transmis că dorește să încheie cât mai repede perioada de incertitudine și să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier.
Problema principală rămâne însă aceeași: indiferent de numele ales de președinte, viitorul premier trebuie să găsească o formulă care să poată trece de Parlament.
PSD, PNL, USR și UDMR au în continuare poziții diferite, iar negocierile din următoarele zile vor decide dacă România va avea un nou Guvern sau dacă blocajul politic se va prelungi.