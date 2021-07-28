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Sport· 1 min citire
FOTBAL: România a fost eliminată de la Jocurile Olimpice!
FOTBAL: România a fost eliminată de la Jocurile Olimpice!
România a obținut 4 puncte în grupă
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