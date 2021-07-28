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FOTBAL: România a fost eliminată de la Jocurile Olimpice!

FOTBAL: România a fost eliminată de la Jocurile Olimpice!

FOTBAL: România a fost eliminată de la Jocurile Olimpice!

Realitatea de Satu Mare
Scris de Realitatea de Satu Mare Publicat: 28 iul. 2021, 14:41

România a obținut 4 puncte în grupă

România U23 a fost eliminată de la Jocurile Olimpice, după ce a remizat în meciul decisiv de calificare cu Noua Zeelandă, scor 0-0. Grupa a fost câștigată de Coreea de Sud, cu 6 puncte, iar pe locul secund s-a clasat chiar adversara tricolorilor de astăzi, Noua Zeelandă, cu 4 puncte, la egalitate cu România, dar golaveraj net superior. Naționala antrenată de Mirel Rădoi a mai învins, în această grupă, pe Honduras, cu 1-0, dar a pierdut clar în fața Coreei de Sud, scor 0-4.

Desfășurarea LIVE a meciului, pe RealitateaSportivă.net

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