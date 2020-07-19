Vești bune pentru absolvenții de liceu care vor să devină jandarmi! Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza organizează înscrieri pentru anul universitar 2020-2021.

În perioada 18 – 27 iulie a.c. se fac înscrierile pentru examenul de admitere la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza – arma jandarmi, anunță Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Satu-Mare.

Potrivit sursei citate, în toată această perioadă, lucrătorii structurii de Resurse Umane din cadrul IJJ Satu Mare vor fi la dispoziția candidaților, în fiecare zi, între orele 08,00 – 16,00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Pentru mai multe detalii doritorii sunt așteptați la sediul Jandarmeriei Satu Mare: str. Ecaterina Teodoroiu, nr.1.