Un film despre Kîrgîzstanul modern obține marele premiu al Festivalului Anonimul

Laureații celei de-a 23-a ediții au fost desemnați prin votul publicului.
Lungmetrajul „Kurak”, realizat de cineaștii kîrgîzi Emil Atageldijev și Erke Dzhumakmatova, a câștigat Trofeul Anonimul și premiul în valoare de 3.000 de euro.
Laureații celei de-a 23-a ediții au fost desemnați prin votul publicului.
Festivalul s-a desfășurat la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.
Inspirat din fapte reale, filmul „Kurak” prezintă inegalitatea de gen și opresiunea sistemică din Kîrgîzstanul contemporan, într-o perspectivă care îmbină umorul cu situațiile dramatice.
„Sunt de-a dreptul surprinsă și onorată de acest premiu, cu atât mai mult cu cât el este oferit în urma votului publicului. Mă bucur că filmul nostru a ajuns la inima atât de multor români prezenți în acest loc cu adevărat unic”, a declarat Erke Dzhumakmatova, prezentă la festival.
În competiția de lungmetraje au mai fost incluse producțiile „Broken Voices”, regizată de Ondřej Provazník, „If I Go Will They Miss Me”, de Walter Thompson-Hernández, „Sfârșitul lumii”, semnată de Sebastian Pereanu, și „Silent Rebellion”, în regia Mariei-Elsa Sgualdo.
Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj românesc, în valoare de 1.000 de euro, a revenit filmului „Viitorul ți-l faci cu mâna ta, dar de ce să nu îl lași pe mâna unor specialiști?”, regizat de Alexandra Schinteie.
Producția spaniolă „Mal de Madre”, semnată de Irene Baqué, a fost desemnată cel mai bun scurtmetraj străin. Premiul „Ovidiu Bose Paștină”, acordat de Fundația ANONIMUL, a revenit scurtmetrajului „Rosebuds”, regizat de Denisse Conn Tubacu.
Selecția ambelor secțiuni a fost realizată de criticul de film Ionuț Mareș.
În afara competiției, publicul a putut urmări mai multe filme prezentate în premieră în România după selecția lor la Festivalul de la Cannes, precum „The Man I Love”, „Coward”, „Gentle Monster” și „The Beloved”. În program au fost incluse și „Jurnalul unei cameriste”, regizat de Radu Jude, și „Fatherland”, al cineastului Paweł Pawlikowski.