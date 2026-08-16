Economie· 1 min citire

Date Eurostat: Economia României a stagnat în mandatul fostului premier Ilie Bolojan

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat16 aug. 2026, 08:06
SursăRealitatea PLUS

La un an de la preluarea guvernării de către Ilie Bolojan, România nu a înregistrat niciun trimestru de creștere economică, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

Măsurile de redresare anunțate de fostul executiv nu au oprit declinul, țara noastră rămânând, alături de Irlanda, singurul stat din Uniunea Europeană cu o economie în scădere.

Statisticile oficiale arată o deteriorare rapidă a indicatorilor macroeconomici. După un trimestru doi din anul precedent în care PIB-ul s-a contractat cu 2% față de aceeași perioadă din 2025, evoluția negativă a continuat și în 2026: o scădere de 0,1% în primele trei luni și o nouă stagnare în trimestrul al doilea. În ciuda promisiunilor de redresare, economia nu a mai bifat niciun interval de avans de la schimbarea guvernării.

  • Evoluție PIB:

    • Trimestrul II 2025: scădere de 2% (față de perioada similară din anul anterior).

    • Trimestrul I 2026: scădere de 0,1%.

    • Trimestrul II 2026: stagnare (0%).

  • Efect: România și Irlanda sunt singurele țări din UE care înregistrează o economie în regres pe acest interval.

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