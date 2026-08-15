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Se fac simulări pentru creșterea pensiilor după doi ani de înghețare!

Scris deIulian Budusan
Publicat15 aug. 2026, 07:38
Actualizat15 aug. 2026, 07:41
SursăRealitatea.Net

Se fac simulări pentru creșterea pensiilor după doi ani de înghețare! Sunt mai multe variante analizate, iar veniturile ar putea fi indexate cu sume cuprinse între 7 și 10%, însă totul depinde de bugetul pentru anul viitor dar și de deficitul bugetar.

În 2027 deficitul ar trebui să ajungă la 5,9%, iar majorările se vor face în funcție de indicatori. Și după indexare, veniturile românilor vor rămâne sub valoarea coșului de consum, iar specialiștii spun că ar fi nevoie de o majorare de cel puțin 12%.

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