Tragedie în Piatra Craiului: turist decedat pe traseu, în ciuda intervenției rapide a salvamontiștilor

Tragedie în Piatra Craiului

O intervenție de urgență a avut loc sâmbătă în Masivul Piatra Craiului, unde un turist în vârstă de 55 de ani a murit după ce a suferit un stop cardio-respirator în timpul unei drumeții. Incidentul s-a petrecut pe traseul dintre Fântâna lui Botorog și Poiana Zănoaga.

Salvamont Zărnești a fost alertat printr-un apel de urgență, iar echipele de intervenție au fost mobilizate imediat. O patrulă formată din trei salvatori montani, dintre care doi paramedici, aflată în apropierea zonei, a ajuns la victimă în aproximativ zece minute.

Având în vedere gravitatea situației, a fost solicitat și sprijin aerian din Brașov, fiind transportat în zonă un medic de urgență. În paralel, alți opt salvamontiști au intervenit terestru pentru a sprijini operațiunea, în limitele impuse de teren și condiții.

În ciuda eforturilor susținute depuse de echipele de salvare, bărbatul nu a mai putut fi resuscitat. Trupul neînsuflețit a fost coborât la Fântâna lui Botorog, de unde a fost preluat de Institutul de Medicină Legală și de Poliția orașului Zărnești.

Reprezentanții Salvamont reamintesc turiștilor importanța prudenței pe traseele montane, mai ales în perioadele de sărbători, când numărul drumețiilor crește semnificativ.