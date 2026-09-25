Studenții îi cer lui Siegfried Mureșan revenirea la reducerea de 90% la tren

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) îi solicită premierului desemnat Siegfried Mureșan să includă în programul de guvernare șapte măsuri destinate studenților. Printre principalele revendicări se numără modificarea regulilor privind reducerea de 90% la transportul feroviar, recalcularea fondului de burse și măsuri pentru sprijinirea tinerilor pe piața muncii.
Organizația studențească spune că propunerile vizează patru domenii importante: echitatea academică și protecția socială, mobilitatea studenților, guvernanța universitară și accesul tinerilor pe piața muncii.
Studenții cer modificarea regulilor pentru reducerea de 90% la tren
Una dintre principalele solicitări ale ANOSR privește reducerea de 90% la transportul feroviar.
Organizația cere abrogarea articolului 35 din Legea nr. 141/2025, prevedere care stabilește pentru 2026 acordarea reducerii de 90% la transportul feroviar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află instituția de învățământ superior.
În prezent, informațiile publicate de CFR Călători confirmă că studenții eligibili beneficiază de reducere de 90% la trenurile interne, clasa a II-a, însă facilitatea este aplicată pe rutele dintre domiciliu și localitatea universității.
ANOSR solicită modificarea acestei situații și revenirea la un sistem care să ofere studenților o facilitate mai extinsă pentru transportul feroviar.
Ce se întâmplă cu bursele studenților
O altă categorie importantă de propuneri vizează fondul de burse și sprijinul social acordat studenților.
ANOSR cere creșterea procentului din salariul minim net utilizat pentru calcularea costului standard, de la 10% la 17,5%. Organizația solicită, de asemenea, renunțarea la înghețarea acestui cost standard pentru anul universitar 2026-2027.
Studenții mai propun ca fondul de burse să fie calculat pentru un an calendaristic complet, respectiv pentru 12 luni.
O altă cerință este reintroducerea studenților înscriși la programe cu taxă în categoria celor care pot beneficia de burse finanțate de la bugetul de stat, potrivit propunerilor ANOSR.
Măsuri pentru reducerea abandonului universitar
ANOSR solicită și consolidarea Programului Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU).
Potrivit organizației, măsura ar trebui să contribuie la asigurarea unor mecanisme de sprijin pentru studenții aflați în situații care le pot afecta parcursul academic.
Studenții cer reguli mai stricte pentru conducerea universităților
În ceea ce privește conducerea instituțiilor de învățământ superior, ANOSR propune reguli mai stricte privind incompatibilitățile.
Organizația solicită ca persoanele care ocupă funcții academice de conducere, precum cele de rector, decan sau director de departament, să nu poată exercita simultan mandate de deputat sau senator și nici funcții de conducere în partidele politice.
Sprijin pentru tineri pe piața muncii
Lista propunerilor include și măsuri referitoare la piața muncii și antreprenoriatul studențesc.
ANOSR cere măsuri pentru combaterea abuzurilor profesionale și a situațiilor în care tinerii sunt remunerați inechitabil. Organizația solicită, totodată, politici care să faciliteze accesul tinerilor antreprenori la finanțări europene.
Studenții cer viitorului Executiv și stabilirea unor termene clare pentru implementarea măsurilor propuse.
Cele 7 cerințe ale studenților pentru viitorul Guvern
În esență, solicitările ANOSR vizează:
Creșterea costului standard pentru burse, prin modificarea procentului utilizat la calcul.
Renunțarea la înghețarea costului standard pentru anul universitar 2026-2027.
Calcularea fondului de burse pentru 12 luni.
Reintroducerea studenților de la programele cu taxă între beneficiarii burselor finanțate de la buget.
Modificarea regulilor privind reducerea de 90% la transportul feroviar.
Reglementarea incompatibilităților pentru persoanele aflate în conducerea universităților.
Măsuri pentru accesul tinerilor pe piața muncii și sprijinirea antreprenoriatului, inclusiv prin facilitarea accesului la fonduri europene.
Solicitările ANOSR vin în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern și al elaborării programului de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.