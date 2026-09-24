Serile de toamnă vin cu un risc în trafic. Recomandările polițiștilor pentru pietoni

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 sept. 2026, 19:55

Pe măsură ce zilele se scurtează, iar vizibilitatea scade în timpul serii, polițiștii le recomandă pietonilor să fie mai atenți atunci când circulă pe drumurile publice.

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