PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să prezinte public planul pentru România. „Întâi programul, apoi voturile”

Social-democrații vor să afle dacă acesta intenționează să continue politicile Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția economică.
PSD îi cere premierului desemnat Siegfried Mureșan să prezinte public programul pentru România înaintea discuțiilor privind susținerea viitorului Guvern în Parlament.
Ce îi cere PSD
Social-democrații susțin că Siegfried Mureșan trebuie să explice concret ce măsuri are în vedere pentru economie și pentru nivelul de trai.
Printre întrebările ridicate de PSD se numără dacă viitorul Guvern va continua măsurile de austeritate, dacă va păstra actuala povară fiscală și ce soluții propune pentru protejarea puterii de cumpărare, sprijinirea companiilor românești și menținerea locurilor de muncă.
Politicile lui Bolojan, în centrul discuției
PSD îi cere premierului desemnat să precizeze dacă consideră corecte politicile Guvernului condus de Ilie Bolojan și dacă intenționează să le continue sau dacă România are nevoie de o schimbare de direcție.
Social-democrații susțin că aceste clarificări ar trebui făcute înaintea oricăror negocieri privind majoritatea parlamentară și votul de învestitură.
Mureșan începe programul de guvernare
Solicitarea PSD vine în aceeași zi în care Siegfried Mureșan a anunțat că începe lucrul la programul de guvernare împreună cu PNL, USR și UDMR.
Premierul desemnat a spus că prioritățile programului ar urma să fie prezentate la începutul săptămânii viitoare și că negocierile cu parlamentarii vor avea loc pornind de la aceste obiective.
Mureșan a fost desemnat joi de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru și trebuie să formeze Guvernul și să obțină votul de încredere al Parlamentului.
Pentru moment, PSD cere ca discuțiile despre susținerea politică să fie precedate de prezentarea publică a programului și a măsurilor pe care premierul desemnat intenționează să le aplice.