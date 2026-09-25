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Lăcrămioara Perijoc, în premieră la REALITATEA PLUS: „Ce sacrifică un sportiv de performanță?”

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Scris de Catalina Anghel Publicat: 25 sept. 2026, 10:14

Campioana Lăcrămioara Perijoc este invitata unei noi ediții a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește deschis despre prețul succesului în sportul de performanță și sacrificiile din spatele rezultatelor obținute în ring.

Într-un dialog sincer, sportiva mărturisește că cea mai mare pierdere pe care o implică performanța este chiar sănătatea.

”Cred că un sportiv de performanță sacrifică, în primul rând, sănătatea, pentru că sportul este sănătate, dar sportul de performanță te costă sănătatea.”

În cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, Lăcrămioara Perijoc vorbește despre parcursul său în sportul de elită, provocările din culisele performanței și sacrificiile pe care le presupune o carieră construită la cel mai înalt nivel.

Episodul integral va fi disponibil pe realitatea.net vineri, 25 septembrie, de la ora 15:00.

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